Детей мигрантов будут тестировать по русскому языку перед приемом в школу

Детей мигрантов будут тестировать по русскому языку перед приемом в школу

Несовершеннолетние иностранцы, поступающие в российские школы, будут проходить тестирование на знание русского языка, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующая мера закреплена в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах государственной языковой политики.

Внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка в объеме, достаточном для приема на обучение в российские образовательные организации, и обеспечение возможности дополнительной подготовки по русскому языку для освоения ими образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — говорится в тексте документа.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что большинство заявлений на сдачу экзамена по русскому языку для детей мигрантов не проходит проверку из-за несоответствия документов требованиям нового законодательства. Из более чем трех тысяч поданных заявлений к тестированию допускаются лишь те, кто предоставил полный пакет документов, а сам экзамен проводится в специально аккредитованных школах по аналогии с ЕГЭ.