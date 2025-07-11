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11 июля 2025 в 19:27

Детей мигрантов будут тестировать по русскому языку перед приемом в школу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Несовершеннолетние иностранцы, поступающие в российские школы, будут проходить тестирование на знание русского языка, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующая мера закреплена в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах государственной языковой политики.

Внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка в объеме, достаточном для приема на обучение в российские образовательные организации, и обеспечение возможности дополнительной подготовки по русскому языку для освоения ими образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — говорится в тексте документа.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что большинство заявлений на сдачу экзамена по русскому языку для детей мигрантов не проходит проверку из-за несоответствия документов требованиям нового законодательства. Из более чем трех тысяч поданных заявлений к тестированию допускаются лишь те, кто предоставил полный пакет документов, а сам экзамен проводится в специально аккредитованных школах по аналогии с ЕГЭ.

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