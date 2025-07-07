В Рособрнадзоре рассказали о поступающих в школы детях мигрантов Рособрнадзор: большую часть детей мигрантов не допускают к экзамену по языку

Большая часть заявлений на сдачу экзамена по русскому языку для поступления детей мигрантов в школы отсекается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, всего подано более трех тысяч таких заявлений.

Цифры практически не меняются. Мы за три месяца, за июль-месяц тоже, сделали срез. Свыше трех тысяч заявлений поступало у нас. Большая часть отсекается, так сказать, не допускается к экзаменам, тестированию. По причине того, что пакет документов, который они должны были предоставить, не соответствует тому, что есть в нашем новом законе. Остальная часть ребят проходит тестирование в двух с лишним тысячах школ Российской Федерации, определенных по аналогии с ЕГЭ как школы, имеющие право на проведение экзаменов, — сказал Музаев.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в российские школы стоит принимать детей мигрантов, не владеющих русским языком. Он отметил важность образовательного процесса для их социализации. По мнению парламентария, школьное обучение выполняет воспитательную функцию для таких детей. Затулин предупредил, что без доступа к образованию эти дети рискуют попасть под влияние маргинальных групп или радикальных течений.