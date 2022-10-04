Названо число готовых отправиться добровольцами на спецоперацию Вице-премьер Чернышенко: на «Госуслугах» зафиксировали более 70 тысяч запросов на запись добровольцем в рамках СВО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Со дня объявления в России частичной мобилизации на «Госуслуги» поступило более 70 тысяч запросов от граждан об участии в спецоперации на Украине в качестве добровольцев, рассказал в Telegram-канале правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сервис, позволяющий россиянам подать заявку на участие в СВО, был запущен на портале в минувшие выходные.

Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему, — сказал Чернышенко.

Сервис «Стать добровольцем», разработанный Минобороны, был запущен на портале госуслуг по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в минувшие выходные. Желающим принять участие в спецоперации необходимо кликнуть на соответствующий баннер, заполнить анкету, выбрать военкомат, куда будет удобно обратиться, и отправить заявку. Через два дня заявителю придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и списком необходимых вещей.

Чернышенко добавил, что сервис пока еще работает в тестовом режиме. С момента его запуска было подано уже более двух тысяч заявок.

Вице-премьер также рассказал, что на портале госуслуг заработал еще один сервис, который позволяет пожаловаться на нарушения в ходе мобилизации. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственники. К нему следует приложить фото или скан повестки, данные о военном билете, а также документы, подтверждающие основание для отсрочки. Чернышенко подчеркнул, что решение по каждому заявлению будет отслеживаться и контролироваться.

Накануне стало известно, что в Курганской области приостановили отправку призванных в рамках частичной мобилизации из-за большого числа добровольцев, пришедших в военкомат. В общей сложности мобилизацию прекратили уже 12 регионов.