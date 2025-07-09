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09 июля 2025 в 12:24

Галета для ленивых гурманов! Готовится за 15 минут — только творог и фрукты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная галета с грушей — рецепт с душой! Представьте: хрустящее песочное тесто, нежная творожная прослойка и сочные дольки груши, пропитанные карамельным соком. Эта галета — воплощение домашнего уюта, при этом готовится проще простого.

Сначала замесим тесто: смешаем 150 г муки, щепотку соли и 75 г холодного сливочного масла, порубленного ножом. Перетираем в крошку, добавляем 2–3 ст. л. ледяной воды и быстро собираем в шар. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку: 200 г творога разминаем вилкой с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и ванилью по вкусу. Грушу (1 крупную) режем тонкими дольками, сбрызгиваем лимонным соком.

Раскатываем охлажденное тесто в круг толщиной 3–4 мм. Смазываем творожной массой, оставляя по краям 3 см. Выкладываем грушу веером, загибаем края теста, формируя свободные складки. Смазываем желтком, посыпаем тростниковым сахаром.

Выпекаем при 180 °C 30–35 минут до румяности. Подаем теплой, с шариком ванильного мороженого или просто так. Корочка рассыпается, творог тает, груша дает сладкий сок — это тот случай, когда небрежность выглядит аппетитнее идеального пирога!

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творог
рецепты
груши
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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