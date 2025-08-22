Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:44

Этот жюльен покорит ленивых гурманов — запеканка без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка-жюльен — это блюдо, сочетающее нежность картофельного пюре, аромат грибов и сочность курицы под хрустящей сырной корочкой. Такой вариант приготовления жюльена получается более сытным и удобным для подачи. Идеальное решение для семейного ужина или приема гостей.

Для основы отварите 800 г картофеля, приготовьте пюре с добавлением сливочного масла и 1 яйца. На сухой сковороде обжарьте 300 г шампиньонов до испарения жидкости, затем добавьте смесь растительного и сливочного масла, 1 нарезанную луковицу, 400 г куриного филе кусочками, соль и специи. Обжаривайте на сильном огне 5–7 минут, влейте 200 мл жирных сливок (20–33%) и тушите до загустения соуса. В форму для запекания выложите слоями: картофельное пюре, 100 г тертого сыра, грибную начинку и оставшийся сыр. Запекайте при 230°C 10–15 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
картофель
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине не наступит никогда
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
В Госдуме оценили мобилизационный потенциал ВСУ
Страны НАТО исключили вступление Украины в альянс
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.