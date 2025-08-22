Этот жюльен покорит ленивых гурманов — запеканка без заморочек

Запеканка-жюльен — это блюдо, сочетающее нежность картофельного пюре, аромат грибов и сочность курицы под хрустящей сырной корочкой. Такой вариант приготовления жюльена получается более сытным и удобным для подачи. Идеальное решение для семейного ужина или приема гостей.

Для основы отварите 800 г картофеля, приготовьте пюре с добавлением сливочного масла и 1 яйца. На сухой сковороде обжарьте 300 г шампиньонов до испарения жидкости, затем добавьте смесь растительного и сливочного масла, 1 нарезанную луковицу, 400 г куриного филе кусочками, соль и специи. Обжаривайте на сильном огне 5–7 минут, влейте 200 мл жирных сливок (20–33%) и тушите до загустения соуса. В форму для запекания выложите слоями: картофельное пюре, 100 г тертого сыра, грибную начинку и оставшийся сыр. Запекайте при 230°C 10–15 минут до золотистой корочки.

