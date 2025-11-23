Международный муниципальный форум стран БРИКС
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Устали от тыквенного латте? Этот яблочно-карамельный вариант — настоящая осенняя симфония! Нежный вкус печеных яблок, теплые ноты корицы и сливочная карамель создают напиток, который пахнет домашним пирогом и уютом.

Для яблочной основы одно среднее яблоко очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками и тушу на сковороде с 1 ст. л. воды, 1 ч. л. корицы и щепоткой мускатного ореха до мягкости (5–7 минут). Разминаю в пюре вилкой или блендером.

На дно высокой чашки выкладываю 2 ст. л. яблочного пюре, добавляю 1–2 ст. л. карамельного сиропа. Вливаю 50 мл свежесваренного эспрессо. 150 мл молока вспениваю капучинатором до нежной пенки и аккуратно вливаю в чашку. Сверху украшаю пенкой, дополнительной каплей карамели и щепоткой корицы.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

