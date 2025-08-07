Этот рецепт в копилке любимых! Медальоны из крабовых палочек и капусты

Этот рецепт в копилке любимых! Медальоны из крабовых палочек и капусты

Медальоны из крабовых палочек и капусты — хрустящие снаружи, нежные внутри! Когда хочется чего-то необычного, но простого в приготовлении, эти медальоны станут настоящим спасением! Хрустящая капуста, нежные крабовые палочки и ароматная зира создают потрясающий вкус, а золотистая корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным. Идеально для легкого ужина или оригинальной закуски к пиву.

Для начала шинкуем 300 г белокочанной капусты тонкой соломкой — можно использовать специальную терку или нож. 250 г крабовых палочек и 1 луковицу измельчаем в блендере до состояния мелкой крошки. Соединяем капусту, крабовую массу, добавляем 2 яйца, 1 ст. л. сметаны, 3 ст. л. манки, 1 ч. л. молотой зиры и соль по вкусу. Тщательно вымешиваем — масса должна быть плотной, но не сухой. Если смесь слишком жидкая, можно добавить еще немного манки.

Формируем небольшие котлетки-медальоны, обваливать в сухарях не нужно — они и так получатся хрустящими. Разогреваем 100 мл растительного масла на сковороде и обжариваем медальоны на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!