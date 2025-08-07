Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:58

Этот рецепт в копилке любимых! Медальоны из крабовых палочек и капусты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медальоны из крабовых палочек и капусты — хрустящие снаружи, нежные внутри! Когда хочется чего-то необычного, но простого в приготовлении, эти медальоны станут настоящим спасением! Хрустящая капуста, нежные крабовые палочки и ароматная зира создают потрясающий вкус, а золотистая корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным. Идеально для легкого ужина или оригинальной закуски к пиву.

Для начала шинкуем 300 г белокочанной капусты тонкой соломкой — можно использовать специальную терку или нож. 250 г крабовых палочек и 1 луковицу измельчаем в блендере до состояния мелкой крошки. Соединяем капусту, крабовую массу, добавляем 2 яйца, 1 ст. л. сметаны, 3 ст. л. манки, 1 ч. л. молотой зиры и соль по вкусу. Тщательно вымешиваем — масса должна быть плотной, но не сухой. Если смесь слишком жидкая, можно добавить еще немного манки.

Формируем небольшие котлетки-медальоны, обваливать в сухарях не нужно — они и так получатся хрустящими. Разогреваем 100 мл растительного масла на сковороде и обжариваем медальоны на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
крабовые палочки
кулинария
перекусы
простые рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.