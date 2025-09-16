Этот немецкий штоллен вас покорит — идеальное решение для праздника

Штоллен — это традиционный немецкий праздничный кекс с богатой историей и насыщенным вкусом сухофруктов, орехов и специй. Этот рецепт предлагает современную версию классического угощения с творогом и цельнозерновой мукой для более нежной текстуры.

250 г творога смешивают с 2 яйцами и 2 ст. л. сахара, добавляют 2 ст. л. мягкого кокосового масла. Просеивают 200 г цельнозерновой муки с 10 г разрыхлителя, вмешивают в творожную массу. Цедру 1 апельсина и специи добавляют в тесто. 120 г сухофруктов и 50 г орехов вымачивают в апельсиновом соке, обваливают в муке и добавляют в тесто. Формируют продолговатый батон, выпекают при 180 °C 40 минут. Готовому штоллену дают полностью остыть и настаивают несколько дней для раскрытия вкуса.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.