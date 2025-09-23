Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца

Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца! Ясколка «Серебряный ковёр» (Arenaria montana) — один из самых эффектных почвопокровных многолетников для сада. С апреля по июнь растение покрывается кружевными белоснежными цветками, образуя плотный декоративный ковёр, который сохраняет декоративность даже после окончания цветения за счёт серебристой листвы.

Садоводы ценят ясколку за зимостойкость до −25 °C, что позволяет выращивать её без укрытия в средней полосе России. Её можно сеять прямо в открытый грунт весной или осенью, минуя рассадный этап — всходы дружные, а декоративный эффект появляется уже в первый сезон. Ясколка предпочитает солнечные или слегка затенённые участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы. Для поддержания плотности и обильного цветения рекомендуется удалять увядшие соцветия и раз в месяц подкармливать комплексными минеральными удобрениями.

Растение отлично сочетается с камнями, хвойными растениями и низкорослыми многолетниками, создавая эффектные альпийские композиции. Привлекает пчёл и бабочек, поддерживая биоразнообразие на участке. Совет эксперта: при посадке 5–7 растений на квадратный метр формируется плотный декоративный ковёр, который может сохранять декоративность на одном месте до 5 лет без пересадки.

