Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:30

Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца! Ясколка «Серебряный ковёр» (Arenaria montana) — один из самых эффектных почвопокровных многолетников для сада. С апреля по июнь растение покрывается кружевными белоснежными цветками, образуя плотный декоративный ковёр, который сохраняет декоративность даже после окончания цветения за счёт серебристой листвы.

Садоводы ценят ясколку за зимостойкость до −25 °C, что позволяет выращивать её без укрытия в средней полосе России. Её можно сеять прямо в открытый грунт весной или осенью, минуя рассадный этап — всходы дружные, а декоративный эффект появляется уже в первый сезон. Ясколка предпочитает солнечные или слегка затенённые участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы. Для поддержания плотности и обильного цветения рекомендуется удалять увядшие соцветия и раз в месяц подкармливать комплексными минеральными удобрениями.

Растение отлично сочетается с камнями, хвойными растениями и низкорослыми многолетниками, создавая эффектные альпийские композиции. Привлекает пчёл и бабочек, поддерживая биоразнообразие на участке. Совет эксперта: при посадке 5–7 растений на квадратный метр формируется плотный декоративный ковёр, который может сохранять декоративность на одном месте до 5 лет без пересадки.

Ранее мы рассказывали о многолетнике «Розовый жемчуг». Колоски, которые привлекают взгляд.

Читайте также
Неземные колокольчики цветут с июня по сентябрь: многолетник в пастельных тонах
Общество
Неземные колокольчики цветут с июня по сентябрь: многолетник в пастельных тонах
Посадите под зиму — расцветет в марте прямо из-под снега: чудо-многолетник
Общество
Посадите под зиму — расцветет в марте прямо из-под снега: чудо-многолетник
Сделали тот самый сад «как из журнала» — эти многолетники превратят в оазис самую зачуханную дачу
Общество
Сделали тот самый сад «как из журнала» — эти многолетники превратят в оазис самую зачуханную дачу
Из семечка в клумбу с оранжевыми «солнышками»: посадил в октябре — забыл до лета
Общество
Из семечка в клумбу с оранжевыми «солнышками»: посадил в октябре — забыл до лета
Российским дачникам объяснили, как подготовить пионы к зиме
Власть
Российским дачникам объяснили, как подготовить пионы к зиме
многолетники
сады
цветы
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.