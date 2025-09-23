Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:00

Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки. Пампасная трава (Cortaderia selloana) становится всё более популярной среди садоводов благодаря своей декоративности и универсальности. Главная ценность растения — пышные колосовидные соцветия, венчающие стройные и прочные цветоносы. Со временем растения разрастаются в густые плантации, создавая впечатляющий визуальный эффект даже без дополнительного оформления.

Шелковистые метёлки колышутся на ветру, словно мягкие облака, добавляя саду динамику и изящество. Пампасная трава относится к многолетним декоративным злакам и может радовать глаз до 10 лет при правильном уходе. Цветение начинается в августе и продолжается до октября. Соцветия прекрасно подходят для срезки, их можно использовать как в свежем виде, так и засушенными — для создания букетов и декоративных композиций, которые сохраняют форму на долгие месяцы.

Растение выдерживает температуру до −15 °C, а в более холодных регионах его рекомендуется укрывать на зиму. Пампасная трава неприхотлива, устойчива к засухе и хорошо растет на солнце или в полутени. Её можно высаживать как солитер на газоне или в групповых посадках, создавая декоративные «острова». Мягкие, воздушные соцветия добавляют лёгкость и изысканность любому участку, превращая сад в уголок природной элегантности.

Ранее мы рассказывали о многолетнике «Розовый жемчуг». Колоски, которые привлекают взгляд.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
