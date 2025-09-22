«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:30

«Розовый жемчуг» — колоски, которые привлекают взгляд: необычный многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дербенник иволистный «Розовый жемчуг» (Lythrum salicaria «Rose Pearl») — многолетник с эффектными колосовидными соцветиями розового оттенка, которые появляются с июля и сохраняют декоративность до сентября. Высокие, стройные стебли и насыщенная окраска делают растение идеальным для акцентных пятен на клумбах, вдоль водоёмов или в миксбордерах.

Садоводы ценят этот дербенник за зимостойкость до −30 °C, что позволяет выращивать его без укрытия практически во всех регионах России. Растение неприхотливо к почвам, но лучше развивается на влажных, плодородных и хорошо дренированных участках. Его можно сеять прямо в открытый грунт весной, либо высаживать готовые саженцы для более раннего декоративного эффекта. Колоски дербенника привлекают пчёл и бабочек, делая его не только красивым, но и полезным для экосистемы сада.

Регулярное удаление увядших соцветий и лёгкая подкормка весной помогут продлить период цветения и сохранить стройность куста. Совет эксперта: оптимальное расстояние между растениями при групповой посадке — 40–50 см. Это позволяет формировать плотные, высокие заросли, которые создают выразительный фон для низкорослых многолетников и декоративных трав.

Ранее мы рассказывали о красавице из Америки, которая покоряет российские сады. Этот цветок стоит в букете по 3 недели.

