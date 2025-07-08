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08 июля 2025 в 09:24

Эти вкуснющие калитки нарасхват — готовлю вместо пирожков северную классику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Калитки с картошкой — душевное блюдо, которое напоминает о бабушкиной кухне. Простое тесто, нежная картофельная начинка и аппетитная румяная корочка — вот секрет их неповторимого вкуса. Это сытное угощение не требует дорогих ингредиентов, но всегда получается очень вкусным.

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • ржаная мука — 160 г;
  • пшеничная мука — 160 г;
  • соль — на кончике ножа;
  • сметана — 250 г;
  • молоко — 80 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • соль для начинки — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель отварить до готовности, размять в пюре.
  2. Смешать оба вида муки, добавить соль.
  3. Влить молоко, добавить сметану и яйца, замесить тесто.
  4. Раскатать тесто, вырезать кружки.
  5. На каждый кружок выложить картофельную начинку, слегка посолить.
  6. Защипнуть края, формируя калитки.
  7. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
выпечка
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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