Эти вкуснющие калитки нарасхват — готовлю вместо пирожков северную классику

Калитки с картошкой — душевное блюдо, которое напоминает о бабушкиной кухне. Простое тесто, нежная картофельная начинка и аппетитная румяная корочка — вот секрет их неповторимого вкуса. Это сытное угощение не требует дорогих ингредиентов, но всегда получается очень вкусным.

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

ржаная мука — 160 г;

пшеничная мука — 160 г;

соль — на кончике ножа;

сметана — 250 г;

молоко — 80 мл;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

соль для начинки — по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварить до готовности, размять в пюре. Смешать оба вида муки, добавить соль. Влить молоко, добавить сметану и яйца, замесить тесто. Раскатать тесто, вырезать кружки. На каждый кружок выложить картофельную начинку, слегка посолить. Защипнуть края, формируя калитки. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.