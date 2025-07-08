Эти вкуснющие калитки нарасхват — готовлю вместо пирожков северную классику

Калитки с картошкой — душевное блюдо, которое напоминает о бабушкиной кухне. Простое тесто, нежная картофельная начинка и аппетитная румяная корочка — вот секрет их неповторимого вкуса. Это сытное угощение не требует дорогих ингредиентов, но всегда получается очень вкусным.
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- ржаная мука — 160 г;
- пшеничная мука — 160 г;
- соль — на кончике ножа;
- сметана — 250 г;
- молоко — 80 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- соль для начинки — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель отварить до готовности, размять в пюре.
- Смешать оба вида муки, добавить соль.
- Влить молоко, добавить сметану и яйца, замесить тесто.
- Раскатать тесто, вырезать кружки.
- На каждый кружок выложить картофельную начинку, слегка посолить.
- Защипнуть края, формируя калитки.
- Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета.
Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.