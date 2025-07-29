Шарлотка на кефире с черникой! Секрет пышной выпечки для всей семьи!

Шарлотка на кефире и манке с черникой — нежная альтернатива классике. Если обычная шарлотка кажется вам слишком плотной или приелась, этот вариант на кефире и манке станет приятным открытием! Тесто получается воздушным, слегка влажным внутри, с приятной зернистостью манки и кислинкой кефира. Черника добавляет сочные сладкие нотки, а ванильный сахар — тонкий аромат. Готовится такая шарлотка не сложнее традиционной, но результат удивит даже тех, кто скептически относится к манке в выпечке. Идеально к чаю или с шариком ванильного мороженого!

120 г сливочного масла растопите и остудите. В глубокой миске смешайте 200 г манки, 160 г муки, 170 г сахара, 10 г ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Отдельно взбейте 1 яйцо и 350 г кефира, добавьте остывшее масло. Жидкую смесь влейте в сухие ингредиенты, аккуратно перемешайте до однородности. Тесто должно постоять 15 минут — за это время манка набухнет. 200 г черники (свежей или замороженной) промойте, обсушите и аккуратно вмешайте в тесто.

Вылейте массу в форму, смазанную маслом, и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готовность проверяйте зубочисткой.

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