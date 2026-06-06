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06 июня 2026 в 15:00

Клубника начала чернеть во время цветения — дачники спасают грядки простым способом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Когда клубника начинает цвести, хочется скорее дождаться первых ягод. Но многие дачники замечают неприятную картину — серединка цветка вдруг чернеет. Паниковать не стоит: в большинстве случаев кусты еще можно спасти и сохранить урожай.

Чаще всего причина кроется в возвратных заморозках. Нежные цветки подмерзают, и сердцевина темнеет. Если холодов не было, стоит проверить листья: дырочки и повреждения часто говорят о появлении долгоносика. Этот вредитель быстро портит будущий урожай.

Почерневшие цветки лучше сразу удалить, чтобы растение направило силы на новые бутоны. Для поддержки клубники полезно внести калийную подкормку. Во время цветения химические препараты использовать нежелательно, поэтому многие дачники обрабатывают кусты раствором нашатырного спирта с хозяйственным мылом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и смогла сохранить большую часть урожая после весенних холодов. Она также советует накрывать клубнику агроволокном на ночь, если синоптики обещают резкое похолодание.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.

Проверено редакцией
Общество
советы
клубника
ягоды
Марина Макарова
М. Макарова
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