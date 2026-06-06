Сделал смузи из того, что росло под ногами, — в семье все обалдели и выпили до капли

Сделал смузи из того, что росло под ногами, — в семье все обалдели и выпили до капли

Проснулся в 5 утра, на даче жара, в холодильнике только молоко и мята. Решил скреативить — и получил лучший смузи лета.

Ингредиенты

Клубника — 300 г, мороженое (пломбир) — 200 г, молоко — 150 мл, мята свежая — 10 листочков, лед — по желанию.

Как готовлю

Сначала перебрал клубнику: выкинул пару мятых ягод, остальные вымыл и обсушил на бумажном полотенце. Листочки мяты оборвал с веток, тоже промыл и обсушил. Все отправил в чашу блендера, добавил мороженое и молоко.

Врубил на полную мощность на минуту — масса стала однородной и ароматной. Если хочешь ледяной эффект — кидай пару кубиков льда и взбивай еще 10 секунд. Разлил по высоким стаканам, вставил широкие трубочки. Первый глоток — и я снова в детстве.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Собрал клубнику на даче в шесть утра, пока роса не сошла, — и сразу в блендер. Результат превзошел ожидания: смузи получился густым, сливочным, с ярким вкусом лета. Мятный холодок идеально освежает, а пломбир делает текстуру нежной, как облако. Советую подавать с колотым льдом — в жару это спасение.