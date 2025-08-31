Эти сочные потстикеры перевернули наше отношение к азиатской кухне

Потстикеры — это традиционные китайские пельмени, которые предлагают совершенно иной взгляд на азиатскую кухню. Их уникальность заключается в особом способе приготовления: сначала обжаривание до хрустящей корочки, а затем томление на пару для сочности. Этот метод создает идеальный контраст текстур, который покоряет с первого кусочка.

Для теста замешивают 200 г муки с 100 мл воды и щепоткой соли, оставляют отдыхать 30 минут. Для начинки смешивают 300 г фарша, 100 г мелко нарезанной пекинской капусты, 2-3 стебля зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, соль и перец. Тесто раскатывают, вырезают кружочки, наполняют начинкой и защипывают края. Пельмени обжаривают с одной стороны до золотистой корочки, затем добавляют 50–70 мл воды и готовят под крышкой 5–7 минут.

Готовые потстикеры получаются с хрустящим дном и нежной сочной начинкой внутри. Это блюдо можно готовить с разными начинками — креветками, курицей или овощами, что делает его универсальным для любого вкуса. Потстикеры отлично подходят как для семейного ужина, так и для встречи гостей, предлагая новый вкусовой опыт в мире азиатской кухни.

