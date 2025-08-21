Эти дрова жарче дуба: бюджетная находка для зимнего отопления

Владельцы частных домов и бань уже запасаются дровами на зиму. Чаще всего выбор падает на берёзу — доступную и эффективную по цене и теплу. Но есть альтернатива, которая в ряде параметров превосходит берёзовые поленья.

Эта древесина относится к твёрдым породам, горит дольше, чище и почти без сажи. Её теплоотдача выше, чем у дуба, а лёгкий аромат при горении делает обогрев особенно приятным. Даже сырые поленья разгораются без проблем.

Речь идёт об акации. Она даёт ровное, медленное и очень жаркое пламя, подходит для каминов, печей, бань и мангалов. Многие хозяева, попробовав один раз, переходят на неё полностью.

Плюсы акации:

высокая теплоотдача;

чистое горение без обильной сажи;

приятный аромат;

подходит даже во влажном виде.

Важно: при слабой вентиляции и открытом очаге использовать акацию не рекомендуется, так как она, как и любая древесина, выделяет небольшое количество токсичных веществ.

