21 августа 2025 в 10:51

Эти дрова жарче дуба: бюджетная находка для зимнего отопления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Владельцы частных домов и бань уже запасаются дровами на зиму. Чаще всего выбор падает на берёзу — доступную и эффективную по цене и теплу. Но есть альтернатива, которая в ряде параметров превосходит берёзовые поленья.

Эта древесина относится к твёрдым породам, горит дольше, чище и почти без сажи. Её теплоотдача выше, чем у дуба, а лёгкий аромат при горении делает обогрев особенно приятным. Даже сырые поленья разгораются без проблем.

Речь идёт об акации. Она даёт ровное, медленное и очень жаркое пламя, подходит для каминов, печей, бань и мангалов. Многие хозяева, попробовав один раз, переходят на неё полностью.

Плюсы акации:

  • высокая теплоотдача;
  • чистое горение без обильной сажи;
  • приятный аромат;
  • подходит даже во влажном виде.

Важно: при слабой вентиляции и открытом очаге использовать акацию не рекомендуется, так как она, как и любая древесина, выделяет небольшое количество токсичных веществ.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

дрова
древесина
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
