Эта лазанья у меня дежурная — такая вкуснота! Вместо листов беру блины

Необычная лазанья из блинчиков — это вкусное и простое блюдо, которое станет хитом на вашем столе. Вместо традиционных листов теста используются нежные блины, что делает блюдо особенно воздушным и оригинальным.

Для приготовления испеките блины: смешайте 2 яйца, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. масла, 400 мл молока и 200 г муки. Для начинки обжарьте 700 г говяжьего фарша с луком, добавьте 2 помидора и зелень. Приготовьте соус бешамель: растопите 100 г масла, добавьте 2 ст. л. муки и 150 мл молока. Соберите лазанью, чередуя слои блинов, фарша, соуса и 300 г тертого сыра. Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Эта лазанья получается невероятно нежной и сытной, с насыщенным мясным вкусом и сливочным ароматом. Она отлично подойдет для семейного ужина или приема гостей. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

