Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:59

Эта лазанья у меня дежурная — такая вкуснота! Вместо листов беру блины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычная лазанья из блинчиков — это вкусное и простое блюдо, которое станет хитом на вашем столе. Вместо традиционных листов теста используются нежные блины, что делает блюдо особенно воздушным и оригинальным.

Для приготовления испеките блины: смешайте 2 яйца, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. масла, 400 мл молока и 200 г муки. Для начинки обжарьте 700 г говяжьего фарша с луком, добавьте 2 помидора и зелень. Приготовьте соус бешамель: растопите 100 г масла, добавьте 2 ст. л. муки и 150 мл молока. Соберите лазанью, чередуя слои блинов, фарша, соуса и 300 г тертого сыра. Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Эта лазанья получается невероятно нежной и сытной, с насыщенным мясным вкусом и сливочным ароматом. Она отлично подойдет для семейного ужина или приема гостей. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
лазанья
рецепты
блины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Лучшие рецепты кабачковой икры: быстро, вкусно, по-новому!
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.