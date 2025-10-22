«Под веществами»: физиономист разобрал скандальное видео экс-жены Бивола

Бывшая жена чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина могла записать оскорбительные видео, находясь под воздействием запрещенных веществ, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его мнению, поведение девушки, которая негативно отозвалась о различных этнических группах, нельзя объяснить алкогольным опьянением.

По поводу данной дамы — действительно, скорее всего, она находилась под веществами. Если я правильно понял, она на отходниках. Условно говоря, вчера приняла мефедрон или траву. На данном видео, я считаю, мы видим нетрезвого человека под веществами, а не в состоянии алкогольного опьянения, — пояснил Воеводин.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что Екатерина Бивол могла записывать видеоролики с оскорбительными высказываниями о различных этнических группах под воздействием психостимуляторов. Однако, по его словам, не исключено, что поведение бывшей жены известного российского спортсмена могло быть направлено на привлечение внимания к своей личности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.