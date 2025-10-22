Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России Сальдо заявил о неизбежном отступлении ВСУ с правого берега Херсонской области

Украинские войска будут вынуждены оставить правобережную часть Херсонской области из-за проблем с логистикой и постоянных обстрелов, заявил губернатор Владимир Сальдо РИА Новости. По его словам, срыв снабжения, потери личного состава и удары по складам неизбежно приведут к отводу войск с этой территории.

Правый берег — тяжелое направление для логистики, особенно под постоянным огневым воздействием. Срыв снабжения, потери личного состава и техники, удары по складам — все это рано или поздно приведет к выводу украинских войск с нашей территории, — сказал глава региона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил сомнение в возможности отступления ВСУ из Херсона. Парламентарий предположил, что украинские военные могут использовать гражданское население города в качестве живого щита.

Кроме того, президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба заявил об отступлении Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Глава государства отметил, что противник пытается оказать сопротивление, но эти попытки безуспешны.