22 октября 2025 в 11:47

Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России

Сальдо заявил о неизбежном отступлении ВСУ с правого берега Херсонской области

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Украинские войска будут вынуждены оставить правобережную часть Херсонской области из-за проблем с логистикой и постоянных обстрелов, заявил губернатор Владимир Сальдо РИА Новости. По его словам, срыв снабжения, потери личного состава и удары по складам неизбежно приведут к отводу войск с этой территории.

Правый берег — тяжелое направление для логистики, особенно под постоянным огневым воздействием. Срыв снабжения, потери личного состава и техники, удары по складам — все это рано или поздно приведет к выводу украинских войск с нашей территории, — сказал глава региона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил сомнение в возможности отступления ВСУ из Херсона. Парламентарий предположил, что украинские военные могут использовать гражданское население города в качестве живого щита.

Кроме того, президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба заявил об отступлении Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Глава государства отметил, что противник пытается оказать сопротивление, но эти попытки безуспешны.

Херсонская область
Владимир Сальдо
ВСУ
отступления
