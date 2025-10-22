Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США

Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США Восемь человек попали в смертельное ДТП с грузовиком в американской Джорджии

Семья из восьми человек, в том числе пятеро детей и беременная женщина, попали в смертельное ДТП в Джорджии, сообщил журнал People. В аварии также пострадал водитель фургона, который перевозил в приют 37 кошек. Животные при этом разбежались, позднее удалось поймать 35 из них.

По информации журнала, семья ехала по шоссе на микроавтобусе. В какой-то момент грузовик с трейлером, который следовал позади, столкнулся с ее транспортом. В результате микроавтобус врезался в четыре машины и загорелся. Водителя фуры задержали и поместили под стражу.

Ранее два человека погибли, девять пострадали при опрокидывании автобуса на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Всех раненых госпитализировали, всего в салоне находились 16 человек.

До этого в Челябинской области на трассе Бирск — Тастуба — Сатка женщина и 12-летняя девочка погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом. На месте аварии долгое время работали сотрудники ГИБДД, полиции и экстренных служб.

В минувший понедельник, 20 октября, в Иркутске грузовик врезался в парикмахерскую. Авария случилась на пересечении улиц Мухиной и Юбилейной. По предварительной информации, никто из сотрудников парикмахерской не получил травм.