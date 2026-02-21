Зимняя Олимпиада — 2026
Если вы ещё не жарили котлеты с творогом — то многое потеряли: вкуснейшие биточки из куриного филе

Куриные котлеты с творогом — это простой секрет невероятной сочности и нежности. Они получаются мягкими, ароматными и совсем не сухими, даже на следующий день. Такой рецепт быстро становится любимым в каждой семье. Отличный вариант для семейного обеда или ужина — готовятся легко, а результат всегда радует.

Ингредиенты: куриное филе — 700 г, творог мягкий — 200 г, лук — 1 шт., яйца — 2 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриное филе и лук нарезают кусочками и пропускают через мясорубку или измельчают в блендере. В фарш добавляют яйца, соль и перец, хорошо перемешивают. Затем кладут творог и тщательно вымешивают массу руками, стараясь разбить все комочки, чтобы фарш стал однородным и нежным. На сковороде разогревают растительное масло. Влажными руками формируют небольшие котлетки и обжаривают их с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. При желании котлеты можно также запечь в духовке. Подают горячими — с картофельным пюре, овощами или свежим салатом.

Ранее мы делились рецептом из 4 ингредиентов. Готовим «Селедочный хит»: полезный салат, которым хочется объедаться.

