Если в холодильнике пусто: гениальные конвертики с картошкой и луком. Бюджетно, сытно и пальчики оближешь

Бывают моменты, когда холодильник поразительно пуст, а голод уже дает о себе знать. Это не повод для расстройства, а отличный шанс проявить кулинарную смекалку! Эти гениальные конвертики — настоящее спасение. Они доказывают, что из простейших продуктов, которые почти всегда есть под рукой, можно создать невероятно вкусное, сытное и хрустящее блюдо. Жареный лук и картофель в тонком лаваше создают ту самую магию простоты, которая заставляет есть один конвертик за другим, облизывая пальцы.

Вам понадобится: 2 большие картофелины, 1 крупная луковица, 2 листа тонкого армянского лаваша, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками. Хорошо отожмите из картофеля лишний сок, смешайте с луком, посолите и поперчите. Лаваш разрежьте на квадраты размером примерно 20×20 см. На середину каждого квадрата выложите 1,5–2 столовые ложки начинки. Заверните лаваш конвертиком, хорошо подгибая края. Обжаривайте конвертики на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого хрустящего цвета. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.