Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:37

Если лень готовить! Бигос с колбасками и грудинкой по-польски — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бигос с колбасками и грудинкой — это душа польской кухни, согревающее и невероятно ароматное блюдо, которое идеально подходит для осенних и зимних вечеров. Густой, наваристый, с копчеными нотками и кислинкой квашеной капусты, он создает атмосферу уюта и гостеприимства. Это тот самый случай, когда простота ингредиентов и медленное томление творят чудеса, превращая обычные продукты в кулинарный шедевр. Бигос вкусен и сразу, и на следующий день, став еще насыщеннее.

Вам понадобится: 500 г квашеной капусты, 300 г свежей капусты, 200 г копченой грудинки, 200 копченых колбасок, 1 большая луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г чернослива, соль, перец, лавровый лист, растительное масло. Грудинку и колбаски нарежьте кубиками, обжарьте до румяности. Добавьте измельченный лук, пассеруйте до мягкости. Свежую капусту нашинкуйте, квашеную промойте. Сложите все в кастрюлю с толстым дном, добавьте томатную пасту, чернослив, специи и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа, периодически помешивая. Подавайте с ржаным хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

ужины
рецепты
капуста
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.