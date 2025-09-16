Если лень готовить! Бигос с колбасками и грудинкой по-польски — просто и вкусно

Бигос с колбасками и грудинкой — это душа польской кухни, согревающее и невероятно ароматное блюдо, которое идеально подходит для осенних и зимних вечеров. Густой, наваристый, с копчеными нотками и кислинкой квашеной капусты, он создает атмосферу уюта и гостеприимства. Это тот самый случай, когда простота ингредиентов и медленное томление творят чудеса, превращая обычные продукты в кулинарный шедевр. Бигос вкусен и сразу, и на следующий день, став еще насыщеннее.

Вам понадобится: 500 г квашеной капусты, 300 г свежей капусты, 200 г копченой грудинки, 200 копченых колбасок, 1 большая луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г чернослива, соль, перец, лавровый лист, растительное масло. Грудинку и колбаски нарежьте кубиками, обжарьте до румяности. Добавьте измельченный лук, пассеруйте до мягкости. Свежую капусту нашинкуйте, квашеную промойте. Сложите все в кастрюлю с толстым дном, добавьте томатную пасту, чернослив, специи и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа, периодически помешивая. Подавайте с ржаным хлебом.

