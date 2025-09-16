Жюльен из 3 ингредиентов: не требует много времени на приготовление

Жюльен по этому простому рецепту готовится из 3 ингредиентов, но поражает своим нежным вкусом. Аромат грибов в сливочном соусе с сырной корочкой не оставит никого равнодушным.

Для приготовления обжарьте 300 г шампиньонов с 1 луковицей до золотистости. Добавьте 200 мл сливок 20%, тушите 5 минут до загустения. Посолите, поперчите. Разложите массу в кокотницы или порционные формочки, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 10 минут при 200 °C до расплавления сыра.

Секрет успеха — использование жирных сливок, которые заменяют традиционный соус бешамель. Подавайте жюльен сразу же, украсив зеленью, — это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и не требует много времени на приготовление.

