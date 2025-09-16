Американцы заметили тревожную тенденцию в обществе

Две трети американцев считают, что общество в США расколото, показал опрос службы Ipsos для Reuters. Подобное мнение выразили 71% опрошенных граждан страны. При этом 66% респондентов опасаются применения насилия из-за политических взглядов.

Сообщается, что в первой половине 2025 года в США зафиксировано около 150 политически мотивированных нападений, что в два раза превышает показатель за тот же период 2024 года. Исследование проводилось онлайн с 12 по 14 сентября среди 1037 граждан старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что большинство взрослых американцев оценивают президента России Владимира Путина как сильного лидера. Так, 32% считают его очень сильным, а 41% — в какой-то степени влиятельным. Исследование проводилось с 15 по 18 августа, в опросе участвовали 1568 американцев.

Кроме того, более 70% американцев полагают, что действия президента США Дональда Трампа в отношении кризиса на Украине не способствуют мирному урегулированию. Опрос, проведенный с 3 по 5 сентября среди 2 385 взрослых граждан, показал преобладание критических оценок политики администрации.