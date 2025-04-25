Ему нет равных: простой рецепт салата с говядиной «Мужской каприз»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ему нет равных: простой рецепт салата с говядиной «Мужской каприз»

Салат «Мужской каприз» — это питательное мясное блюдо не требует много времени для приготовления. Вам понадобятся несколько простых ингредиентов. Пошаговый рецепт — в материале NEWS.ru.

Для классического рецепта салата с говядиной «Мужской каприз» нужна одна луковица, 1 столовая ложка уксуса (3%), 100 граммов говядины, 2 яйца, 50 граммов сыра и 4 столовые ложки универсального для всех блюд соуса — майонеза.

Пошаговый рецепт

Салат с говядиной «Мужской каприз» готовится слоями. Каждый нужно смазывать майонезом. Как приготовить это легкое блюдо?

Сначала варим мясо. Далее чистим и режем небольшими колечками лук. Говядину нужно замариновать в уксусе примерно на 15 минут. Пока главный ингредиент готовится, нужно отварить вкрутую яйца. Измельчаем их и сыр на крупной терке.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Для салата с говядиной выкладываем в миску сначала лук, потом мелко нарезанное мясо. Кладем половину майонеза, а потом отправляем туда яйца с еще одной партией майонеза.

На верхушке нашего салата с говядиной будет тертый сыр. Если есть желание, то можно обсыпать им все блюдо. И все! Сытное угощение для родных и гостей готово!

Читайте также:

Сочность поражает: как приготовить овощи на мангале — красиво и вкусно

Смерть от аномального холода: что будет, если все океаны станут пресными

Как приготовить домашнюю колбасу: быстрее и проще рецепта нет

Конец эпохи: что будет, если все книги в мире превратятся в видеоконтент

Что посмотреть в Калуге: главные достопримечательности и интересные места