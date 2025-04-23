Сочность поражает: как приготовить овощи на мангале — красиво и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как приготовить овощи на мангале — красиво и вкусно

Надоело мясо или хотите разнообразить стол? Овощи на мангале — отличный вариант. В этом низкокалорийном блюде сохраняются все витамины! Делимся простым рецептом.

Пошаговый рецепт

Давайте возьмем баклажан, его собратьев — кабачок, лук, болгарский перец и помидор. Для мангала не требуется много овощей — достаточно по одному экземпляру. Также понадобятся 1 ст. л. бальзамического соуса, 30 мл оливкового масла, один зубчик чеснока, приправы и зелень.

Затем следует соединить оливковое масло, соус и приправы. Приготовление овощей на мангале очень простое: порежьте их, бросьте их в миску, тщательно перемешайте вместе с соусом и запеките на решетке.

Овощи на мангале и гриле нужно готовить в течение определенного времени. Например, перчик требует 10 минут, фиолетовый овощ — 8 минут, а кабачки — от 5 до 7 минут. Томаты и лук готовятся быстрее всего.

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Овощи на мангале можно снимать после указанного времени и посыпать зеленью. Приятного аппетита!

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