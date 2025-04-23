Алина Ясинская

Конец эпохи: что будет, если все книги в мире превратятся в видеоконтент

23 апр 2025 в 20:00 Автор: Алина Ясинская

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конец эпохи: что будет, если все книги в мире превратятся в видеоконтент