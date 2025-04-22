Смерть от аномального холода: что будет, если все океаны станут пресными

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Что будет, если все океаны станут пресными

Что будет, если все океаны станут пресными? Конечно, это нечто фантастическое, но порассуждать об этом можно. Изменения могут показать, насколько важен Мировой океан. От него напрямую зависит стабильность климата на планете.

Изменение ледников из-за пресной воды

Что будет, если будет пресная вода в океанах? В таком случае во много раз увеличится площадь арктических и антарктических льдов. Дело в том, что пресным морям и океанам будут уже нужны температуры на уровне нуля по Цельсию, чтобы нагреться.

Глыбы льда пресного океана таяли бы сильнее, но из-за интенсивности замерзания многолетних ледников стало бы больше. Стоит также отметить, что если в океанах будет пресная вода, то неминуемо запустится процесс увеличения толщины льда. Он будет таять медленнее, даже несмотря на то, что температура повысится.

Смертность от холодных температур

Парадоксально, но особо жаркой погоды на Земле не будет, а вот холодов заметно прибавится. Это серьезные изменения, которые приведут к росту смертности. При падении средних температур люди и животные будут умирать гораздо чаще в том случае, если океаны станут пресными. Кислорода земным жителям при этом вполне бы хватало.

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Разумеется, обитатели пресного океана сразу же почувствовали бы изменения. Опреснение практически остановило бы синтез на многие десятки лет. Именно столько времени потребовалось бы пресноводным фотосинтезирующим экосистемам для освоения морских просторов. Люди находили бы на пляжах мертвую рыбу, но выжила бы группа «счастливчиков» из числа морских обитателей: киты, дельфины и некоторые акулы.

Ранее мы писали о прогнозах ученых, которые говорят о старении и нагревании Солнца. По их мнению, это спровоцирует парниковый эффект на Земле.

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