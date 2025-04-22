Как приготовить домашнюю колбасу: быстрее и проще рецепта нет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт домашней колбасы: родные будут просить еще и еще

Домашняя колбаса из свинины — это безумно вкусный продукт. Зачем покупать готовую, если можно сделать свою? Родным точно понравится! Для ее приготовления при этом не нужно много продуктов.

Как приготовить колбасу в домашних условиях из свинины? Берем 2 килограмма жирной свинины, 1 килограмм постной, сала — 500 граммов. Нужны также чеснок, соль и перец. Добавляйте их по вкусу.

Способ приготовления колбасы в домашних условиях

Домашняя колбаса в духовке готовится довольно легко. Сначала нарежьте сало на мелкие кусочки, а затем сделайте то же самое с мясом. После этого все смешайте, добавьте специи и чеснок. Затем дайте смеси настояться около 30 минут. Не забудьте предварительно промыть кишки, которые понадобятся для формования колбасы.

Затем, согласно рецепту домашней колбасы, необходимо надеть оболочку на насадку мясорубки и прокрутить мясо. Следите, чтобы оболочка не порвалась. После этого завяжите ее и наколите зубочисткой в нескольких местах. Вы можете готовить домашнюю колбасу как в духовке, так и на сковороде.

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Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как приготовить домашнюю колбасу: быстрее и проще рецепта нет

Как приготовить домашнюю колбасу из курицы

Рецепт такой же простой, как и тот, что со свининой. Домашнюю колбасу из курицы готовить даже легче, так как не нужно заготавливать натуральную оболочку. Понадобятся куриное мясо (600 г), сливочное масло (10 г), лимонный сок и мускатный орех. Соль и перец — по вкусу.

Нарежьте мясо на небольшие кусочки и добавьте к нему все специи. В полученную массу добавьте также размягченное сливочное масло и лимонный сок. Готовьте домашнюю куриную колбасу, завернув ее в пищевую пленку, или запекайте в духовке около 30 минут при температуре 200 градусов.

Также вы можете приготовить заливной пирог с фаршем. Блюдо готовится быстро.

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