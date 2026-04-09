Кростини я впервые сделал из остатков колбасы и багета — теперь это моя любимая закуска

Честно, я сделал кростини впервые просто для того, чтобы использовать остатки салями и багета. А теперь это мой обязательный пункт в меню любой вечеринки.

Ингредиенты

1 багет, 100 г салями, 150 г моцареллы, 100 г маринованных артишоков, 70 г оливок, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. бальзамического уксуса, несколько веточек свежего розмарина, молотый черный перец по вкусу.

Процесс приготовления

Сначала я нарезал багет на ломтики толщиной около 1 см. Обжарил их на сухой сковороде с двух сторон до красивого золотистого хруста. Это основа, и она должна быть идеальной.

Пока багет остывает, занялся начинкой. Салями, моцареллу и артишоки я порубил небольшими кубиками. Оливки нарезал тонкими колечками. Сложил все в миску.

Добавил к смеси пару столовых ложек оливкового масла и листики розмарина, которые аккуратно отделил от веточек. Хорошо перемешал, чтобы каждый кусочек пропитался ароматом.

Осталось собрать кростини. На каждый хрустящий ломтик багета я выложил щедрую горку начинки. Сверху сбрызнул бальзамическим уксусом и поперчил по вкусу.

