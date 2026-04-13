Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 15:26

Что может быть уютнее ароматной картошечки по-охотничьи? Беспроигрышный рецепт к ужину

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сочетание картофеля и охотничьих колбасок — проверенная классика, но в этом рецепте она раскрывается по-новому. Легкая варка картофеля и томление под фольгой гарантируют сочность и насыщенный вкус.

Что понадобится

Картофель — 1 кг, охотничьи колбаски — 300 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сыр (твердый) — 100 г, масло растительное — 3 ст. л., прованские травы сушеные — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, вода или бульон — 50 мл.

Как готовлю

Картофель очистить и нарезать крупными дольками, затем отварить в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности и откинуть на дуршлаг. Лук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на терке для корейской моркови.

Охотничьи колбаски нарезать толстыми кружочками. На сковороде разогреть 2 ст. л. масла и обжарить лук с морковью до мягкости 5–7 минут.

Форму для запекания смазать оставшимся маслом. Выложить слоями: отваренный картофель, обжаренные лук и морковь, посыпать чесноком и прованскими травами, слегка посолить и поперчить.

Равномерно распределить сверху нарезанные колбаски. Аккуратно влить по краю горячую воду или бульон. Накрыть форму плотно фольгой и отправить в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

Снять фольгу, аккуратно перемешать содержимое формы, посыпать натертым сыром и запекать еще 10–15 минут до образования золотистой сырной корочки. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
еда
картофель
колбасы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.