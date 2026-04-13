Что может быть уютнее ароматной картошечки по-охотничьи? Беспроигрышный рецепт к ужину

Сочетание картофеля и охотничьих колбасок — проверенная классика, но в этом рецепте она раскрывается по-новому. Легкая варка картофеля и томление под фольгой гарантируют сочность и насыщенный вкус.

Что понадобится

Картофель — 1 кг, охотничьи колбаски — 300 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сыр (твердый) — 100 г, масло растительное — 3 ст. л., прованские травы сушеные — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, вода или бульон — 50 мл.

Как готовлю

Картофель очистить и нарезать крупными дольками, затем отварить в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности и откинуть на дуршлаг. Лук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на терке для корейской моркови.

Охотничьи колбаски нарезать толстыми кружочками. На сковороде разогреть 2 ст. л. масла и обжарить лук с морковью до мягкости 5–7 минут.

Форму для запекания смазать оставшимся маслом. Выложить слоями: отваренный картофель, обжаренные лук и морковь, посыпать чесноком и прованскими травами, слегка посолить и поперчить.

Равномерно распределить сверху нарезанные колбаски. Аккуратно влить по краю горячую воду или бульон. Накрыть форму плотно фольгой и отправить в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.

Снять фольгу, аккуратно перемешать содержимое формы, посыпать натертым сыром и запекать еще 10–15 минут до образования золотистой сырной корочки. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.