Что посмотреть в Калуге: главные достопримечательности и интересные места

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вид на город Калугу

Калуга — древний город, расположившийся на берегах Оки. Его история ведет отсчет с 1371 года. Близ Калуги произошло легендарное стояние на реке Угре в 1480 году, положившее конец татаро-монгольскому игу на Руси. А уже в XX веке здесь открылся первый в мире Музей космонавтики. Сегодня же это административный центр Калужской области, богатый старой архитектурой и восхитительными церквями. Если вы собираетесь отправиться в путешествие по городу купеческих домов и космоса, эта статья для вас! Рассказываем, что самостоятельно посмотреть в Калуге.

Топ-10 достопримечательностей Калуги, которые стоит посетить

Первым делом выясним, что обязательно посмотреть в Калуге, если вы приехали в город ненадолго. В топ главных достопримечательностей города входят как музеи, так и образцы древней архитектуры, сегодня признанные объектами культурного наследия.

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского

Это первый в мире и крупнейший в России Музей космонавтики. Он учрежден при участии самих Юрия Гагарина и Сергея Королева. Сегодня это огромная комплексная постройка, в которой можно полюбоваться оригиналами и макетами космической техники, узнать об истории покорения атмосферы и космоса, познакомиться с проектами Константина Циолковского, посетить обсерваторию, планетарий и кинозал. Музей, каждая деталь которого дышит любовью и уважением к космосу, будет интересен как детям, так и взрослым.

Адрес: ул. Академика Королева, 2.

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Церковь Космы и Дамиана

Постройка 1794 года признана памятником архитектуры эпохи барокко. Ее судьба трагична: с приходом советской власти здание использовалось как место содержания заключенных, а уже после войны — как гараж и хозяйственные склады. Сегодня же это действующий храм, поражающий величием и красотой. Тонкие башни, острые черные купола и само благородное величие храма покорят любителей архитектуры.

Адрес: ул. Суворова, 177.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Гостиный двор в Калуге

Гостиный двор

Этот торговый комплекс по праву считают символом калужского купечества. Поэтому он непременно входит в топ достопримечательностей Калуги. Уже несколько веков на территории Гостиного двора ведется торговля. Сегодня там можно приобрести товары местных мастеров, а также насладиться концертами и фестивалями.

Адрес: площадь Старый Торг.

Улица Кирова

Говоря о том, что нужно обязательно посмотреть в Калуге, нельзя забыть про улицу Кирова. Это главная пешеходная улица города, являющаяся средоточием исторических зданий Калуги. Здесь можно полюбоваться купеческой архитектурой XVIII–XIX веков, побывать в музеях, пройтись по магазинам или просто посидеть в кафе.

Адрес: от площади Мира до площади Победы.

Каменный мост

Каменный мост — еще один объект культурного наследия федерального значения и заодно старейший виадук в России. Он сооружен по проекту Петра Никитина, считающегося главным архитектором Калуги. Постройка в духе русского классицизма растянулась на 160 метров в длину и на 20 метров в высоту. Ее поддерживают 15 каменных арок. Калужский мост входит в список символов — достопримечательностей Калуги.

Свято-Троицкий кафедральный собор

Местные жители называют этот собор православным сердцем города. Его возведение началось в 1786 году. Отличительная черта постройки — внушительный купол в византийском стиле. Его наружный диаметр достигает 19,95 м. Это также первый безопорный купол в России. В самом храме верующие могут поклониться чудотворным спискам Калужской, Черниговской и Иверской икон Божией Матери.

Адрес: площадь Старый Торг, ул. Баженова, зд. 10 (городской парк культуры и отдыха).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Центральный парк культуры и отдыха

Центральный парк культуры и отдыха

В топе достопримечательностей Калуги обязательно стоит упомянуть местный Центральный парк. Это зеленый островок в сердце города, неподалеку от Гостиного двора, а также идеальное место для моциона на лоне природы и любования Окой. В парке имеются как зоны для тихого отдыха, так и кафе и аттракционы. Так что туристы смогут выбрать развлечение на любой вкус.

Дом купца Ракова

Еще одна достопримечательность Калуги, признанная объектом культурного наследия регионального уровня. Дом возведен в начале XX века и представляет собой образец стиля модерн. Его отличительная особенность — боковой вход. Такое архитектурное решение принято неслучайно: дом Ракова находится на пересечении улиц Ленина и Кирова и маскирует угол между ними. В начале прошлого века на первом этаже особняка находился магазин, прозванный «Ракушкой». Сегодня там также можно найти торговые точки.

Адрес: ул. Ленина, 75.

Калужский драматический театр

Один из старейших драматических театров России. Построенный в 1777 году, он несколько раз горел, из-за чего менял адрес и внешний вид. Нынешний драмтеатр выполнен в духе сталинского ампира и является культурным центром города. Это «маст-вотч» для всех любителей искусства, которые ищут, что посмотреть в Калуге самостоятельному путешественнику.

Адрес: пл. Театральная, д. 1.

Дом-музей Циолковского

Еще одна «космическая визитка» города. Скромная двухэтажная постройка несколько десятилетий была домом самого знаменитого калужанина — Константина Циолковского. Сегодня там можно увидеть личные вещи ученого, мыслителя и философа и осмотреть мастерскую, в которой он творил.

Адрес: ул. Циолковского, д. 79.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дом-музей Циолковского в Калуге

Исторические места и архитектура Калуги

Выше мы уже привели пару примеров того, что нужно обязательно посмотреть в Калуге любителям архитектуры. В этот список стоит также внести такие локации, как:

усадьба купца Золотарева (ул. Пушкина, 14) — былое украшение провинциальной Калуги, сегодня здание Калужского областного краеведческого музея;

усадьба предводителя дворянства Яновского (ул. Воскресенская, 9) — барская усадьба начала XX века;

Пестриковская богадельня (ул. Воскресенская, 6) — постройка конца XIX века, возведенная на средства мецената Осипа Петрикова и служившая пристанищем для пожилых и неимущих;

усадьба Ребрика (ул. Воскресенская, 11) — одноэтажный особняк, бывший спиритическим центром Калуги;

особняк купца Теренина (пер. Старичков, 2) — изысканное здание в стиле модерн;

детский сад № 1 (ул. Академика Королева, 6) — архитектурный памятник в стиле русской эклектики с сохранившейся печью в духе барокко и узнаваемым высоким крыльцом.

Музеи и культурные объекты Калуги

В самостоятельный маршрут в Калуге непременно стоит включить местные музеи. Туристы найдут экспонаты на любой вкус: от уже упомянутой космической техники до тонких статуэток из стекла. В список лучших музеев Калуги входят:

Музей изобразительных искусств (ул. Ленина, 104) — хранилище древних икон и скульптур из дерева, а также полотен Айвазовского, Левитана и других художников;

Палаты Коробовых (ул. Плеханова, 88) — барочное здание XVII столетия, в котором можно посмотреть экспозицию, посвященную русской избе;

Дом мастеров (Григоров пер., 9) — деревянный терем с традиционной горницей, в котором можно ознакомиться с образцами местного кружевоплетения, ткачества, игрушечного промысла, плетения корзин, устроения саней и не только;

Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) — экспозиция образцов художественного стекла, выполненных стеклодувом и народным художником России Алексеем Зелем;

КотМузей (ул. Театральная, 35/8) — настоящий рай для кошатников, который порадует огромной экспозицией всего, связанного с кошками;

частный музей кукол «Берегиня» (Калужская область, село Козлово, 1) — огромная коллекция, посвященная традиционным русским куклам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Особняк купца Теренина

Природа и парки Калуги

Хотите провести побольше времени на свежем воздухе? Тогда вооружитесь списком парков Калуги. Помимо упомянутого Центрального парка, он включает:

Парк Театра юного зрителя;

Парк имени Циолковского;

Губернский парк;

Сквер им. П. А. Воронина (ул. Воронина, 1);

Сквер медработников (ул. Герцена, 1);

Комсомольскую рощу.

Насладитесь прогулками в окружении высоких деревьев, заставших самого Циолковского, и полюбуйтесь местными фонтанами. А затем отправляйтесь покорять город, ведь из многих парков рукой подать до достопримечательностей Калуги.

Современные развлечения в Калуге

Мы выяснили, что в первую очередь посмотреть в Калуге. Но список будет неполным, если не включить в него современные местные развлечения. Вы можете:

посмотреть новинки киноиндустрии в кинотеатре «Синема Стар» (ул. Кирова, д. 1, ТЦ «Калуга XXI Век»);

побывать с детьми в развлекательном центре «Хлоп-хлоп» (ул. Киёвка 2-я, 15/3);

сходить в клуб виртуальной реальности VISION (ул. Достоевского, 29, цокольный этаж);

покорить скалодром «Массив» (ул. Азаровская, 28к, 1 этаж);

преодолеть гравитацию в батутном центре «Невесомость» (ул. Генерала Попова, 3, 1 этаж);

развлечь детей в антимузее занимательной науки «Безумная лаборатория» (ул. Московская, 5, цокольный этаж).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Театральная улица в Калуге

Маршрут для туриста: что посмотреть за 1 день в Калуге

Итак, вы решили покорить Калугу за 1 день. Вы можете самостоятельно составить план действий или воспользоваться готовым маршрутом. Вот пример того, как можно организовать поездку:

Начните с Церкви Космы и Дамиана. Двигаясь по улице Победы, дойдите до площади Победы, где установлены скульптура «Родина-мать», а также памятники и монументы героям и жертвам войн. Следом перейдите на улицу Кирова, устройте перекус в местном кафе или шопинг в магазинах. Среди достопримечательностей улицы Кирова — Театральный сквер близ Калужского драматического театра, тут удастся передохнуть в тени деревьев. Следуйте по Театральной улице (это нечто вроде московского Арбата), при желании прикупите пару сувениров для близких, сфотографируйтесь у знака «Нулевой километр». Осмотрите Гостиный двор. Пройдитесь по Каменному мосту.

Этот самостоятельный маршрут в Калуге займет у вас около трех часов с учетом пары остановок. Он не включает многие калужские достопримечательности, так что после покорения Каменного моста стоит продолжить путешествие.

Советы туристам: как лучше спланировать поездку в Калугу

Теперь, когда вы знаете, что самостоятельно посмотреть в Калуге, стоит спланировать другие нюансы поездки. Заранее выберите:

Сколько дней продлится путешествие (если вы задержитесь в городе на 2–3 дня или дольше, обязательно исследуйте Калужскую область: там вас ждут Оптина пустынь, диорама «Великое стояние на Угре» и не только). Выберите транспорт (до Калуги от Москвы можно доехать на авто за 2,5–3 часа, на поезде от Киевского вокзала и на туристическом автобусе). Заранее забронируйте номер в отеле или снимите посуточное жилье. Возьмите деньги с запасом для оплаты музейных билетов, еды и спонтанных покупок. Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и возьмите соответствующую одежду. Держите при себе документы, средства связи, немного наличных, пауэрбанки, небольшие бутылки воды, а также лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе.

Итак, мы рассказали, что самостоятельно посмотреть в Калуге. Насладитесь памятниками старинной архитектуры и прикоснитесь к образцам эпохи освоения космоса в легендарном городе!

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