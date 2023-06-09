«Экстрасенс-неонацист»: кто такой Дмитрий Волхов и за что он задержан Языческие мастер-классы, серая магия, родство с богом Велесом и другие странности известного медиума

Фото: URA.RU/ТАСС

Дмитрий Волхов

В Москве задержали победителя «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще несколько человек по подозрению в попытке вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Кто такой Дмитрий Волхов, почему увлекался серой магией и как проводил языческие тренинги по всей России — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержании Волхова

Безсонов опубликовал несколько фотографий с обыска и сообщил, что все задержанные являются участниками РДК. По информации блогера, Волхов много лет дружил с лидером РДК Денисом Капустиным (Никитиным) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что сотрудники Следственного комитета при поддержке спецназа накануне провели обыски по нескольким адресам в Москве. По итогам следственных действий Дмитрий Волхов и еще трое подозреваемых были задержаны за попытку выехать на Украину и вступить в «Русский добровольческий корпус», который ведет боевые действия против РФ в составе ВСУ. При обысках оперативники изъяли у подозреваемых ножи, компьютеры и нацистскую символику.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии с обыска, на одной из них снят мужчина, которого канал идентифицировал как Волхова. На снимке он рядом с нацистскими знаками отличия в рамке. Канал «Осторожно, новости» позвонил Волхову. Мужчина в беседе с журналистами выразил удивление тем, что снимки с обыска оказались в интернете, но сам факт опровергать не стал.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Кто такой Дмитрий Волхов

Дмитрий Волхов (Буриков) — победитель «Битвы экстрасенсов» 13-го сезона. На своей странице в сети «ВКонтакте» он называет себя «язычником, священнослужителем славянского бога Велеса, славянским колдуном».

В качестве интересов указана серая магия, оккультные науки, целительство, экстрасенсорика, а в числе любимых книг — «Преступление и наказание» Достоевского. В своих аккаунтах в соцсетях Волхов незадолго до задержания писал о шаманизме и собирал группу для путешествия на Алтай.

О личной жизни медиум почти не распространялся — предполагается, что у него есть дочь. Расследуя в рамках шоу трагическую смерть подростка, Волхов изучал предмет, принадлежавший погибшей.

«Я так понимаю, это бирка. У меня недавно дочь родилась, поэтому я знаю...» — сказал Волхов в одном из эпизодов «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ.

Волхов связан со славянским неоязычеством

На официальном сайте Волхова сообщается, что «в данное время Дмитрий Волхов занимается развитием славянской культуры и служит языческому культу славянского божества Велеса». Там также отмечается, что «экстрасенс считает древнего бога своим духовным отцом, который направляет его по верному пути, эта вера делает победителя упорным и смелым, заставляет всегда идти до конца, доводить начатое дело до завершения».

В последнее время Волхов гастролировал по России, проводил семинары и тренинги.

«Опыт его земных учителей и внутренняя сила, на которую он опирается в своих практиках, помогли ему стать одной из самых заметных фигур современной эзотерической России. Славянское язычество корнями уходит в древние индоевропейские религиозные культы, и за его мифами стоят ритуалы и символы, которым десятки тысяч лет. Дмитрий Волхов практикует уже больше десяти лет. Он доводит до конца любую задачу, за которую берется, — с помощью своей веры, знаний и силы», — такое описание Волхова содержится на его персональной страничке в Сети.

Фото: URA.RU/ТАСС Дмитрий Волхов

Что такое «Русский добровольческий корпус»

«Русский добровольческий корпус» является структурным подразделением ВСУ и курируется Главным управлением разведки Украины. Один из его лидеров — россиянин Денис Капустин, который разыскивается по делу о подготовке покушения на российского бизнесмена Константина Малофеева. Согласно данным из открытых источников, первоначально личный состав данной террористической организации формировался из этнических русских эмигрантов, проживающих главным образом на территории Украины.

По словам лидера организации Капустина, в августе 2022 года РДК взаимодействовал с ВСУ, но не был признан как подразделение украинской армии. По его утверждению, «пришлось дойти до президента Украины, чтобы заявить о себе и попросить дать возможность официально воевать».

По данным западных СМИ, в 2022 году бойцы РДК действовали на Запорожском и Донецком направлениях. В интервью Polskie Radio в феврале 2023 года представитель террористической организации заявил, что бойцы «весь фронт объездили», за исключением Харьковского направления.

2 марта 2023 года «Русский добровольческий корпус» сообщил о своём рейде в сёла Любечане и Сушаны Брянской области. 6 апреля в Telegram-канале РДК появилась информация о рейде в село Случовск. Ранее РДК взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской области.

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