Победитель «Битвы экстрасенсов» задержан по подозрению в участии в РДК Спецназ в Москве задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Москве спецназ провел операцию по задержанию нескольких лиц, подозреваемых в участии в «Русском добровольческом корпусе» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что среди задержанных был Дмитрий Волхов (настоящее имя Дмитрий Буриков), известный как победитель телешоу «Битва экстрасенсов».

Одним из задержанных сегодня в Москве участников Русского добровольческого корпуса оказался участник теле-шоу «Битва экстрасенсов» Буриков Дмитрий. Кстати, он много лет дружит с лидером РДК Капустиным, — написал Безсонов.

Дмитрий Буриков родился 27 октября 1988 года в городе Жуковский, Московская область. Он известен как экстрасенс, славянский маг, последователь культа Велеса и бизнесмен. Он стал победителем 13 сезона «Битвы экстрасенсов».

Ранее 2 июня Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Белгородской области. По данным канала, попытку прорыва пытались совершить более 100 бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на границе начался бой. Минобороны России не комментировало данную информацию.