WarGonzo: 100 диверсантов пытаются прорваться в Белгородскую область

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Белгородской области. По данным канала, попытку прорыва пытались совершить более 100 бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сейчас на границе идет бой. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Срочно! Уразово-Вериговка стали направлением удара РДК, — сообщает WarGonzo.

2 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в результате обстрелов ВСУ Шебекинского округа. Еще двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. Один получил ранения грудной клетки, второй — нижних конечностей. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава региона также рассказал, что обстрелам подверглись село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского района. В обоих случаях никто не пострадал. Есть повреждения жилых домов, линии электропередач, газопровода и зернохранилища.

Ранее волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказал, что днем 1 июня в Шебекино почти не осталось людей. В городе были слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также сообщил, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.