Предполагаемый организатор брянского теракта внесен в перечень террористов Подозреваемого в атаке на Брянскую область Капустина внесли в перечень террористов

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Капустин Денис

Предполагаемого организатора диверсии в Брянской области Дениса Капустина внесли в перечень террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Ранее сообщалось, что Капустин является одним из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984 года рождения, город Москва, — указано на сайте ведомства.

2 марта сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.

Капустин позже рассказал журналистам, что их группа смогла прорваться через наиболее охраняемые пограничные районы. Капустин добавил, что в одном из населенных пунктов, куда вошли бойцы, произошла перестрелка, но о жертвах ему неизвестно.