Священник назвал «глумлением над таинством» отпевание экстрасенса Ясевич Священник Василик назвал «глумлением над таинством» отпевание экстрасенса Ясевич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Близкие скончавшейся финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич готовят для нее отпевание в петербургском храме. Священник Владимир Василик назвал происходящее «глумлением над таинством». По его словам, на Руси подобных людей хоронили за оградой церкви и втыкали кол в могилу, чтобы покойник «не вышел и не стал вредить», пишут «Невские Новости».

На Руси таких людей хоронили просто — за пределами церковной ограды, желательно где-то в лесу. И еще кол в могилу, чтобы покойник не вышел и не стал вредить. Сейчас времена более просвещенные, но я сильно удивлюсь, если вдруг какими-то неправдами такого человека похоронят по церковному обычаю. Это будет не отпевание, это будет поругание таинства, глумление над ним, — высказался Василик.

Священник убежден, что если при жизни человек «играл с бесовскими силами» и «чернухой», это означает его отречение от имени православного русского христианина. Он подчеркнул, что ни о каких церковных похоронах экстрасенса и речи быть не может. Василик выразил сожаление по поводу смерти Ясевич, однако добавил, что молиться за медиума церковь не может.

Елена Ясевич умерла в больнице после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. Диагноз участницы шоу не сообщается. Известно, что Ясевич окончила университет имени Бонч-Бруевича и жила в Петербурге. Она одержала победу в 12-м сезоне шоу об экстрасенсах и после этого пропала из поля зрения публики.