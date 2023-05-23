Уголовное дело возбудили из-за проникновения диверсантов под Белгород

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ряду статей из-за проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, сообщает «Коммерсант». По информации издания, фигурантами дела могут стать заочно арестованные основатель «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Кирилл Канахин.

Дела возбуждены по статье 205 УК РФ (террористический акт), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 30, статье 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

22 мая Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. В результате случившегося пострадали пять человек.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Утром 23 мая Гладков сообщил, что Министерство обороны совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа. Он подчеркнул, что местным жителям, покинувшим свои дома, пока рано возвращаться.