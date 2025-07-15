Военный суд решил судьбу убившего трех российских военных участника РДК

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению заочно Ярослава Хорева, участника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Мужчину признали виновным в убийстве троих российских военнослужащих в Белгородской области в 2024 году.

Окончательно назначить подсудимому Хореву Ярославу Алексеевичу наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил решение судья.

Согласно постановлению, первые пять лет Хорев должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Назначенное наказание будет исчисляться с момента его задержания при попытке въезда в Россию или в случае его экстрадиции. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее сына режиссера культового сериала «Моя прекрасная няня» Василия Кирющенко объявили в федеральный розыск. Он фигурирует как один из руководителей запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса». Против Кирющенко возбуждены уголовные дела по тяжким статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и организации деятельности террористической организации.