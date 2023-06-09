Победитель «Битвы экстрасенсов» отверг обвинения в связи с РДК Победитель «Битвы экстрасенсов» Волхов отверг обвинения в связи с РДК

Фото: URA.RU/ТАСС

Дмитрий Волхов

Победитель 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящее имя Дмитрий Буриков) в разговоре с Lenta.ru заявил, что не имеет отношения к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он призвал следственные органы разобраться в ситуации и восстановить справедливость.

У меня никаких связей с РДК нет. Пусть следствие разбирается. Думаю, картина восстановится. Больше ничего сказать не могу, — сказал Волхов.

В ночь на 9 июня в Москве спецназ провел операцию по задержанию нескольких лиц, подозреваемых в участии в РДК. Среди задержанных был Волхов. По данным следствия, мужчина много лет дружит с лидером РДК Денисом Капустиным, известным как Денис Никитин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения спецоперации, назвав это «сезоном охоты». По его словам, в ходе спецмероприятий в селах, частных домовладениях и на прилегающих территориях бойцы «обнаруживают интересные находки».