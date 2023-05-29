ЕГЭ-2023: когда сдают, какие проходные баллы для поступления в вузы Что нового в госэкзаменах 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стартовала кампания по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). 26 мая выпускники школ проходили итоговую аттестацию по литературе, географии и химии, 29–30 мая — по русскому языку. Как ЕГЭ будет проходить в 2023 году, в чем его отличия от прошлых лет, какие минимальные баллы установлены для поступления в вузы — в материале NEWS.ru.

В какие сроки проводится ЕГЭ в 2023 году

Расписание ЕГЭ 2023 года было утверждено Рособрнадзором. Досрочная сдача состоялась с 20 марта по 19 апреля. Основной период проходит с 26 мая по 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября.

Как уже отмечал NEWS.ru, досрочно ЕГЭ сдают те, кто окончил школу в предыдущие годы, а также ученики, находящиеся на длительном лечении. Школьники, которые уже решили, сколько предметов возьмут дополнительно, также сдают досрочно, чтобы снизить единовременную нагрузку в основной период. В основные даты аттестацию проходят все остальные, а в дополнительный период — те, кто болел или получил низкие баллы.

В пятницу, 26 мая, прошли ЕГЭ по географии, литературе и химии. 29 и 30 мая проводятся экзамены по русскому языку, 1 и 2 июня — по математике, 5 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию, 13 июня — по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») и биологии, 16 и 17 июня — по разделу «Говорение» иностранных языков, 19 и 20 июня — по информатике.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предусматриваются и резервные дни основного периода: 22 июня — русский язык, 23 июня — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), 26 июня — математика, 27 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии, 28 июня — обществознание, химия, 29 июня — история, физика, 1 июля — по всем учебным предметам.

В дополнительный период ЕГЭ проводятся только по базовым предметам: русскому языку (6 сентября) и математике (12 сентября).

Чем ЕГЭ-2023 отличается от прошлых лет

В 2023 году в вузах Минобрнауки выросли минимальные требования к баллам ЕГЭ для обществознания, физики, биологии, химии, литературы и информатики (подробнее о минимуме скажем в следующем разделе).

На ЕГЭ по математике будет предусмотрена новая система группировки заданий для упрощения их выполнения. Среди заданий по физике появятся задачи на статику. В экзамене по химии будет изменен порядок заданий. В биологии увеличится количество заданий в первом блоке, а во второй части появятся новые вопросы для выявления способностей ученика к аналитике.

В ЕГЭ по истории станет на два задания больше, время на написание работы также увеличится. Список книг к экзамену по литературе станет длиннее, а в экзамене по географии значительных изменений не появилось.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Также в ведомстве заявляли, что если изучение того или иного материала не было предусмотрено программой, то задания по такому материалу не включаются в ЕГЭ.

«Очевидно, что в использовавшихся в 2022/23 учебном году школьных учебниках географии не раскрыты вопросы, связанные с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. Включение подобных вопросов в ЕГЭ 2023 года нарушило бы права учащихся. Поэтому таких вопросов в ЕГЭ в 2023 году по географии нет», — уточнили в Рособрнадзоре.

Минимальные баллы для поступления в вуз в 2023 году

По данным Рособрнадзора, в 2023 году минимальные баллы по ЕГЭ, необходимые для поступления в вуз, определены следующие: русский язык — 36 баллов (40 — для вузов Минобрнауки); математика профильного уровня — 27 (39), физика — 36 (39), обществознание — 42 (45), история — 32 (35), информатика и ИКТ — 40 (44), иностранные языки — 22 (30), литература — 32 (40), биология — 36 (39), география — 37 (40), химия — 36 (39).

Минимум для получения аттестата (если выпускник не планирует поступать в вуз): русский язык — 24, математика — 27, физика — 36, химия — 36, информатика и ИКТ — 40, биология — 36, история — 32, география — 37, обществознание — 42, литература — 32, иностранные языки — 22.

В некоторых ведущих российских вузах минимальные требования к баллам выше установленных Рособрнадзором. Например, для поступления в МГУ имени Ломоносова на специальность «фундаментальная математика и механика» выпускники должны иметь минимальные результаты ЕГЭ по математике — 60 баллов, физике — 55, русскому языку — 60. А для желающих учиться по направлению «фундаментальная и прикладная лингвистика» проходной порог ЕГЭ по математике составляет 65 баллов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Для поступления в московский Медуниверситет имени Сеченова химию и биологию нужно сдать не менее чем на 85 баллов. А в целом надо дотянуть до 210 баллов по трем предметам ЕГЭ.

По данным сервиса Postupi.info, чтобы обучаться на бюджете по специальности «теория и история искусств» в Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова, важно иметь в сумме не менее 270 баллов, в том числе 40 — по русскому языку, 40 — по литературе, 35 — по истории и 30 — по иностранному языку. А чтобы попасть в МФТИ на специальность «компьютерная безопасность», нужно набрать 39 баллов по математике, 40 — по русскому языку, 39 — по физике и 44 — по информатике.

Что такое ЕГЭ

ЕГЭ — это централизованно проводимый в РФ экзамен в школах, лицеях и гимназиях. Данная форма государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования является одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Он отличается от существовавшего ранее порядка, предусматривавшего наличие выпускных экзаменов в школах и вступительных — в вузах.

Впервые эксперимент по введению данной формы аттестации школьников проводился в 2001 году в Марий Эл, Чувашии и Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях. В 2002 году его география расширилась на 16 субъектов РФ, в 2003-м — до 47, а в 2004-м — до 65. С 2009 года ЕГЭ централизованно проводится во всех школах России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как устроен ЕГЭ

Задания ЕГЭ — контрольно-измерительные материалы (КИМ) — разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений, структурно подчиняющимся Рособрнадзору. КИМы представляют собой комплексы стандартных заданий, для ответов на них используются специальные бланки.

Все предметы, кроме иностранных языков, сдаются в письменной форме на русском языке. ЕГЭ по иностранным языкам проводится в устной и письменной форме.

По каким предметам сдается ЕГЭ

ЕГЭ проводится среди выпускников 11-х классов по 15 учебным предметам: русский язык, математика, английский язык, биология, география, информатика, история, испанский язык, китайский язык, литература, немецкий язык, обществознание, физика, французский язык и химия.

Обязательными для сдачи являются русский язык, а также математика базового и профильного уровня. Помимо этого, выпускники выбирают два дополнительных предмета или более — в зависимости от специальности, которую выбрал для себя одиннадцатиклассник.

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