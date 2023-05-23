«Обманывайте мозг»: репетитор раскрыла очередность решения заданий ЕГЭ Репетитор Смолер: задания ЕГЭ лучше решать тематическими блоками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Репетитор по русскому языку Вероника Смолер в разговоре с NEWS.ru призвала выпускников «обманывать мозг» и решать задания на ЕГЭ тематическими блоками, а не вразнобой. Она отметила, что организму проще настроиться на однотипные пункты.

Например, первые три задания завязаны на общем тексте: выпускник выполняет их, прочитав его. Так что смысла в том, чтобы вначале решить первое задание, а потом, например, начать решать 14-е, нет. Следующие задания — с 4-го по 8-е — это задания на знания норм (акцентологических, лексических и так далее) русского языка. Задания с 9-го по 15-е — орфография, с 16-го по 21-е — пунктуация, с 22-го по 27-е — задания к тексту, включая написание сочинения по прочитанному фрагменту, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, задания ЕГЭ по русскому языку реально разделить на пять тематических блоков и решать их в любом порядке. Смолер добавила, что «нашему мозгу» легче настроиться на однотипные задания, чем скакать по разным темам.

Расположить остальные блоки вы можете как угодно. Я советую начинать с тех, которые обычно не вызывают у вас особых трудностей. Так вы подарите себе легкие эндорфины. Если же начнёте с того, что всегда давалось вам сложно, можете засидеться и потерять время: будет обидно, если самые легкие для себя задания вы оставите на потом, а в итоге просто не успеете их решить из-за недостатка времени. Учитесь обманывать свой мозг и настраивать его на эффективный путь, — подытожила Смолер.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением к Министерству просвещения РФ разрешить пересдачу ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год, как сейчас. По мнению депутата, мысли о пересдаче экзамена в случае провала сильно давят на подростков. Чернышов полагает, что одним из факторов волнения является осознание факта пересдачи экзамена или улучшения его результата только через год.