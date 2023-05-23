Стало известно, какие задания ЕГЭ по русскому нужно делать последними Репетитор Смолер: 22-27-е задания ЕГЭ по русскому языку лучше решать последними из-за сложности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Репетитор по русскому языку Вероника Смолер в разговоре с NEWS.ru рассказала, что 22-27-е задания ЕГЭ по данному предмету лучше решать в последнюю очередь. Она объяснила, что вопросы к тексту требуют от учеников максимальной концентрации и анализа прочитанного сочинения.

Последний блок заданий [ЕГЭ по русскому языку] — с 22-го по 27-е — я советую решать последним. Одно из заданий этого блока — это объемное сочинение, которое обычно требует от выпускника большей концентрации и анализа прочитанного текста, поэтому и времени на него нужно больше, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, задания лучше решать тематическими блоками, а не вразнобой. Она отметила, что организму проще настроиться на однотипные пункты. Смолер считает, что ЕГЭ реально разделить на пять блоков и разбирать их в любом порядке. Репетитор добавила, что «нашему мозгу» легче настроиться на однотипные задания.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением к Министерству просвещения РФ разрешить пересдачу ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год, как сейчас. По мнению депутата, мысли о пересдаче экзамена в случае провала сильно давят на подростков. Чернышов полагает, что одним из факторов волнения является осознание факта пересдачи экзамена или улучшения его результата только через год.