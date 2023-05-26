Психолог назвал фразы, которыми нельзя провожать выпускника на ЕГЭ Психолог Поляков: не говорите выпускникам перед ЕГЭ «возьми себя в руки», это только нервирует

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям лучше не говорить детям перед ЕГЭ фразы «старайся не думать об этом», «что ты так загоняешься» или «возьми себя в руки», так как они только увеличивают уровень беспокойства, рассказал NEWS.ru кандидат психологических наук Александр Поляков. Эксперт отметил, что нельзя угрожать ребенку последствиями провала на экзамене: «если ты не сдашь ЕГЭ».

Не говорите «старайся не думать об этом», «что ты так загоняешься», «возьми себя в руки» — это только увеличивает уровень беспокойства. Не лишайте его права на ошибку. «Если ты не сдашь ЕГЭ...» — и дальше идет список угроз. Чем больше вы ребенка накручиваете, тем больше вероятность, что он провалится. Потому что нервно-психическое напряжение снижает когнитивные функции, — добавил Поляков.

По его словам, выпускник станет соображать хуже именно из-за страха подвести взрослых, а если сдаст ЕГЭ успешно, то «невроз с ним по жизни останется».

У ребенка должно быть право на ошибку. Скажите ему: «Мы семья, мы тебя поддерживаем независимо ни от чего. Ты наш ребенок, которого мы очень любим. И как бы ты ни сдал, из любой ситуации можно выбраться победителем», — подчеркнул Поляков.

Собеседник добавил, что выпускникам в день перед ЕГЭ лучше погулять, отдохнуть и выспаться. Эксперт отметил, что зубрежка накануне экзамена вряд ли принесет пользу. Он также посоветовал в период ЕГЭ делать по утрам зарядку.

Накануне репетитор по русскому языку Вероника Смолер в разговоре с NEWS.ru призвала выпускников «обманывать мозг» и решать задания на ЕГЭ тематическими блоками, а не вразнобой. По ее словам, задания ЕГЭ по русскому языку реально разделить на пять тематических блоков и решать их в любом порядке. Смолер добавила, что «нашему мозгу» легче настроиться на однотипные задания, чем скакать по разным темам.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением к Министерству просвещения РФ разрешить пересдачу ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год, как сейчас. По мнению депутата, мысли о пересдаче экзамена в случае провала сильно давят на подростков. Чернышов полагает, что одним из факторов волнения является осознание факта пересдачи экзамена или улучшения его результата только через год.