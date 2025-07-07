«Воспользовались этим правом»: стало известно число пересдач ЕГЭ Рособрнадзор: около 144 тысяч россиян пересдали ЕГЭ в отведенные дни

Около 144 тысяч россиян воспользовались возможностью пересдать Единый государственный экзамен в отведенные даты, передает слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева корреспондент NEWS.ru. Речь идет о выпускниках, которых не устроили первые результаты сдачи, подчеркнул руководитель ведомства на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Возможность для выпускников пересдать один из экзаменов, результаты которого их не удовлетворили. Если в прошлом году 113 тысяч воспользовались этим правом, то в этом году уже 144 тысячи выпускников у нас воспользовались этим правом, — подчеркнул Музаев.

Ранее глава ведомства рассказал, что Рособрнадзор получил 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ. Из них 69 обращений касались нарушения порядка проведения экзамена.

При этом по результатам ЕГЭ 300 баллов набрали 13 человек, заявил Музаев. По его словам, 6,8 тысячи выпускников получили 100 баллов за один экзамен. В 2024 году 300 баллов получили 42 будущих абитуриента.