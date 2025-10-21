Два яблока и горстка муки. Пеку необычный пирог-кольцо из 5 ингредиентов — не шарлотка, просто и вкусно

Два яблока и горстка муки. Пеку необычный пирог-кольцо из 5 ингредиентов — не шарлотка, просто и вкусно

Два яблока и горстка муки. Пеку необычный пирог-кольцо из 5 ингредиентов — не шарлотка, просто и вкусно

Этот необычный пирог-кольцо станет изюминкой вашего чаепития! Сочетание нежных бананов и сочных яблок в воздушном тесте создает идеальный баланс вкусов. Пирог получается легким, немного влажным внутри с приятной фруктовой сладостью. Его кольцевая форма не только красива, но и обеспечивает равномерное пропекание. Такой десерт особенно порадует тех, кто ищет простые в приготовлении, но эффектные рецепты выпечки. Подавайте пирог теплым с чаем или кофе — он хорош и сам по себе, и со взбитыми сливками.

Приготовление

Вам понадобится: 1 стакан муки, 1 банан, 2 яблока, 50 мл воды, 1 ч. л. соды, масло для формы. Разомните банан вилкой. Добавьте муку, воду и соду, тщательно перемешайте. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Смажьте форму маслом. Выложите тесто, сверху украсьте яблочными дольками по кругу. Выпекайте 15–20 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.