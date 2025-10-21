Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:30

Та самая пастила с советского базара: рецепт проще некуда, еще и без сахара — полезная вкусняшка из СССР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помните вкус пастилы с советского базара? Тот самый аромат детства, когда продавцы разрезали пласт ягодной сладости и заворачивали кусочки в шуршащую бумагу. Сегодня эту вкусняшку из СССР можно легко вернуть на свою кухню — натуральная ягодная пастила без сахара получается не хуже, чем тогда, только еще полезнее! Это аромат лета, запертый в тонком эластичном пласте фруктового наслаждения. Причем ягоды и фрукты вы можете выбрать любые. Сделать просто из яблок или груш.

Возьмите по стакану малины, клубники, черники и брусники, добавьте полстакана яблочного сока, чайную ложку лимонного и немного лимонной цедры. Проварите около 20–30 минут и перебейте все блендером до однородности. Выложите тонким слоем на пергамент и сушите в духовке при 50 градусах около четырех часов с приоткрытой дверцей. Готовая пастила должна быть мягкой и гибкой, но не липкой. Нарежьте полосками, сверните рулетиками — и наслаждайтесь настоящим советским вкусом в современной полезной версии!

Ранее мы готовили шикарный рецепт брауни на яблоках. Ни муки, ни сахара, а получится самый вкусный осенний пирог.

