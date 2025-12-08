Дрожжи и долгий замес — в сторону! Беру творог и мёд — готовлю еврейские сырные латкес. Хрустящие оладьи за 10 минут

Утро — не время для сложной выпечки с долгим ожиданием, пока подойдёт дрожжевое тесто. Хочется чего-то быстрого, нежного, с чарующим ароматом, который разбудит домочадцев лучше любого будильника. Отличным решением станут латкес — традиционные еврейские оладьи, которые в сырной версии превращаются в настоящее облако из творога. Они не требуют особых навыков, готовятся из простых продуктов и способны покорить даже тех, кто равнодушен к творожным блюдам. Их золотистая хрустящая корочка и воздушная серединка тают во рту, даря ощущение домашнего уюта и тепла.

Вам понадобится: 250 граммов творога, одно яйцо, две столовые ложки мёда, четыре столовые ложки муки, половина чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли и масло для жарки. Творог разомните вилкой в миске до однородности. Добавьте яйцо, жидкий мёд и щепотку соли, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно соедините все ингредиенты в однородное, достаточно густое тесто. Разогрейте на сковороде растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте порции теста, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте их на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до появления аппетитного золотистого румянца. Подавайте тёплыми со сметаной, свежими ягодами или дополнительной порцией мёда.

